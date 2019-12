Zorginstellingen betalen zich blauw aan inhuurkrachten

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn steeds meer geld kwijt aan het inhuren van personeel. De afgelopen vier jaar zijn die kosten met bijna de helft toegenomen, meldt het CBS.

Het gaat dan om de inhuur van uitzendkrachten, zzp'ers en gedetacheerd personeel. De instellingen betaalden daaraan vorig jaar 2,7 miljard euro. Dat is 49 procent meer dan in 2015. Tegelijkertijd stegen de kosten van het vaste personeel met 9 procent.

De stijging is het grootst in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg; die zijn nu bijna het dubbele kwijt aan inhuurkrachten. In de verpleeg- en thuiszorg bedroeg de stijging bijna 55 procent, bij de ziekenhuizen 23 procent.

Rode cijfers

De financiële resultaten staan daardoor onder druk, blijkt uit de CBS-cijfers. In de ggz is het resultaat tussen 2015 en 2018 met 80 procent afgenomen. Daardoor dreigen veel ggz-instellingen in de rode cijfers te komen. Ook de gehandicaptenzorg en de ziekenhuizen zien hun resultaten verslechteren.

Verpleeg- en thuiszorginstellingen zijn in dezelfde periode juist meer winst gaan maken, ondanks de gestegen kosten. Hun opbrengsten stegen volgens het CBS sneller dankzij de toenemende vraag naar zwaardere zorg en dankzij extra geld van de overheid om de kwaliteit te verbeteren.