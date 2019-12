'VS zette Chinese diplomaten uit op verdenking van spionage'

De Amerikaanse regering heeft onlangs twee medewerkers van de Chinese ambassade uitgezet nadat ze een militaire basis waren binnengedrongen. Dat schrijft The New York Times. Volgens de krant werden ze verdacht van spionage en was een van hen een medewerker van de Chinese inlichtingendienst die zich voordeed als diplomaat.

De twee Chinezen zouden in september samen met hun vrouwen een militaire basis zijn binnengereden in Norfolk, in de staat Virginia. Militair personeel dat ze probeerde te stoppen, ontweken ze. Pas toen brandweerwagens de weg blokkeerden, kwamen ze tot stilstand. Daarop zeiden de twee diplomaten dat ze de weg waren kwijtgeraakt.

Vanuit Washington en Peking is nog niet gereageerd op de berichtgeving. Het zou voor het eerst in dertig jaar zijn dat Chinese diplomaten op verdenking van spionage zijn uitgewezen uit de VS.

Vaker spionagepogingen

The New York Times legt de uitzetting uit als een hardere lijn van de Amerikaanse regering tegen spionagepogingen van China. Het land zou zijn spionageactiviteiten in de VS opvoeren. Volgens de krant zijn er de afgelopen maanden vaker pogingen geweest van Chinese diplomaten om binnen te dringen bij Amerikaanse onderzoekscentra.

Op 16 oktober, enkele weken na het incident, kondigde de VS nieuwe regels aan voor Chinese diplomaten. Tegenwoordig moeten ze een melding maken als ze contact hebben met Amerikaanse overheidsfunctionarissen of medewerkers van wetenschappelijke instituten.

De relatie tussen de VS en China heeft de afgelopen maanden zwaar te lijden gehad onder een handelsoorlog, waarbij de landen elkaar over en weer importheffingen oplegden. Vrijdag kwamen ze na bijna twee jaar onenigheid tot een zogenoemd 'fase 1'-akkoord, een verzameling maatregelen waarmee het conflict de komende tijd wat zou moeten afkoelen.

