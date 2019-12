In Deventer is een burenruzie uitgemond in een grote vechtpartij. Een persoon raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie moest eraan te pas komen om het rustig te krijgen in de volksbuurt. Acht mensen zijn opgepakt.

Het is nog onduidelijk waar de ruzie over ging en hoe het slachtoffer gewond is geraakt. Volgens de politie zijn er geen steek- of vuurwapens gebruikt tijdens het gevecht.