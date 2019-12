Frankrijk levert junta-verdachte uit aan Argentinië

Frankrijk gaat de voormalige politieagent Mario Sandoval uitleveren aan Argentinië. Hij wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden tijdens de militaire dictatuur in Argentinië 40 jaar geleden. Er zijn meer dan 600 aanklachten tegen hem ingediend, waarin hij wordt beschuldigd van mensenrechtenschendingen, waaronder marteling.

De Argentijnse officieren van justitie baseerden hun uitleveringsverzoek op één zaak: die van de student Hernán Abriata, die in 1976 verdween nadat hij was gearresteerd en werd vastgezet in een berucht martelcentrum.

Biefstuk

Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt dat Sandoval in Argentinië de bijnaam 'Churrasco' kreeg. Dat is het Spaanse woord voor biefstuk en verwijst naar een martelmethode waarbij gevangenen worden vastgebonden op een metalen bedframe en worden geëlektrocuteerd.

De 66-jarige Sandoval werd woensdagavond gearresteerd nadat het hoger beroep tegen zijn uitlevering na een jarenlang juridisch gevecht definitief was verworpen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Ethiek

Sandoval vluchtte naar Frankrijk na de val van de Argentijnse junta en kreeg in 1997 het Franse staatsburgerschap. Hij doceerde als hoogleraar Latijns-Amerikaanse studies aan de universiteit van Sorbonne en de universiteit van Marne-La-Vallée.

Collega's op de universiteit zouden om zijn arrestatie hebben gevraagd nadat ze hem hadden herkend op een foto uit het onderzoek naar hem. "Strafrechtelijk onderzoek is essentieel om de waarheid boven tafel te krijgen en er zeker van te zijn dat iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid niet kan lesgeven in een openbare instelling", schreven ze in 2017. "Dat is onverenigbaar met de ethiek van de universiteit."

Volgens Franse media wordt Sandoval vanavond nog op het vliegtuig naar Argentinië gezet.