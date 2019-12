YouTube-ster PewDiePie neemt pauze: 'Ik ben moe, heel moe'

"Ik neem volgend jaar een pauze van YouTube", zegt Kjellberg in zijn video. "Ik wilde het jullie van tevoren vertellen, omdat mijn besluit vaststaat: ik ben moe, heel moe." Hoe lang hij precies wegblijft van het platform weet hij nog niet.

Felix 'PewDiePie' Kjellberg is zo'n tien jaar actief op YouTube. Hij bereikte eerder dit jaar als eerste individuele Youtuber de mijlpaal van 100 miljoen volgers; zijn video's zijn miljarden keren bekeken.

Pauze

Eerder dit jaar zei Kjellberg in een podcast al dat hij werkt vanaf het moment dat hij wakker wordt en pas stopt als hij gaat slapen. "Ik neem bijna geen vrije tijd", zei hij toen.

In augustus hintte hij daarom al op een aankomende pauze. "Ik denk dat het goed zou zijn voor mij om op een bepaald moment een onderbreking in te lassen. Het zou fijn zijn om voor het eerst in tien jaar niet continu met YouTube in mijn hoofd te hoeven zitten."

Omstreden

PewDiePie werd vooral groot met zijn commentaren op videogames. Later ging hij ook 'grappige' video's plaatsen, maar daarmee kwam hij een aantal keer in opspraak.

Zo werd hij in 2017 onderwerp van een mediarel toen The Wall Street Journal een stuk schreef over de Zweed. De krant telde in dat artikel negen video's waarin grappen met antisemitische- of nazi-referenties zaten.