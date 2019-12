Italiaanse stad Brindisi tijdelijk ontruimd vanwege WO II-bom

Volgens de krant Corriere della Sera gaat het om de grootste evacuatie - in vredestijd - in de geschiedenis van het land. In een straal van 1,5 kilometer rond de bom moesten inwoners weg. Het vliegveld, treinstation, twee ziekenhuizen en een gevangenis werden ook ontruimd.

Het explosief van ongeveer 200 kilo is van Britse makelij en werd vermoedelijk in 1941 boven de stad losgelaten. Het werd vorige maand per toeval ontdekt bij werkzaamheden aan een bioscoop.

De bom is naar een verlaten steengroeve gebracht en wordt morgen tot ontploffing gebracht, zegt de Italiaanse zender RAI.