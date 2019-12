De politie heeft in een woonwijk in IJsselmuiden 1000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Twee mannen zijn aangehouden.

De voorraad cobra's en nitraatbommen lag opgeslagen in een garagebox. "Je kunt je wel voorstellen hoe gevaarlijk dat is", zegt een politiewoordvoerder. "We zijn ook erg blij dat we het vuurwerk hebben gevonden."

De politie kwam de twee op het spoor dankzij een anonieme tip, meldt RTV Oost.