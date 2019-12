Vrouw vicepresident Zimbabwe opgepakt voor fraude

In Zimbabwe is de vrouw van vicepresident Chiwenga opgepakt voor fraude. Ze wordt onder meer verdacht van witwassen en het overtreden van wisselkoersregels.

De Zimbabwaanse anti-corruptie-commissie ZACC wil geen details geven over de verdenkingen tegen Marry Mubaiwa (38), maar volgens lokale media heeft zij 1 miljoen Amerikaanse dollar weggesluisd via Zuid-Afrika en China zonder toestemming daarvoor.

Vergiftiging

Chiwenga en ex-model Mubaiwa trouwden in 2011, maar de laatste tijd gaat het minder goed tussen de twee en dreigt een vechtscheiding.

In juli werd Chiwenga in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij onwel was geworden. Er is nooit officieel bekendgemaakt waar hij aan leed, maar volgens lokale media was hij vergiftigd. Door wie is onduidelijk.

Zuid-Afrika

De oud-generaal werd naar Zuid-Afrika vervoerd voor behandeling in een kliniek in Pretoria. In die periode kocht Mubaiwa daar een luxe huis en twee auto's, zodat ze dichter bij haar man kon zijn. Volgens Mubaiwa kon een eigen woning meer privacy bieden dan een hotel, maar de ZACC denkt dat ze andere motieven had.

Later werd Chiwenga overgebracht naar China om daar verder behandeld te worden. Naar verluidt mocht Mubaiwa daar niet meer bij hem komen.

Breuk

Terwijl Chiwenga in het ziekenhuis lag, heeft zijn vrouw hun traditionele huwelijk bij een rechter omgezet in een officieel geregistreerd huwelijk.

Chiwenga zegt dat hij daar niets van afwist en dat zijn vrouw dit alleen maar heeft gedaan omdat ze dacht dat hij doodging. Na zijn overlijden zou ze bij een officieel huwelijk meer rechten hebben dan bij een traditioneel huwelijk.

Arrestatie

De band tussen Chiwenga en Mubaiwa is sindsdien nog slechter dan die al was. Toen Chiwenga eind november na vier maanden weer naar huis mocht, was zij niet op het vliegveld in Harare om hem te verwelkomen. Chiwenga woont ook niet meer in hun gezamenlijke woning sinds zijn terugkeer.

Het was uiteindelijk Chiwenga die vrijdag opdracht gaf om zijn vrouw aan te houden. Hij heeft ook direct voogdij gekregen over hun drie kinderen.

Mubaiwa moet waarschijnlijk morgen al voorkomen bij een rechtbank, meldt de ZACC.