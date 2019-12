Edna Adan Ismail strijdt al haar hele leven tegen vrouwelijke genitale verminking

In Nederland neemt het aantal genitale verminkingen onder meisjes en jonge vrouwen toe. Afgelopen zomer deden kenniscentrum Pharos en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam nieuw onderzoek. Het aantal jonge vrouwen dat in Nederland woont en besneden is, ligt hoger dan aanvankelijk werd gedacht, was hun conclusie. Waar dat aantal in 2012 nog op 29.000 werd geschat, bleek dat begin 2018 op zo'n 41.000 te liggen.

'Zware mishandeling'

De Tweede Kamer zei vorige maand het onaanvaardbaar te vinden dat genitale verminking van meisjes vrijwel nooit leidt tot vervolging van de ouders. "Het is zware mishandeling en moet absoluut stoppen", vinden de Kamerleden.

De politie zou moeten optreden tegen deze vorm van zware mishandeling, maar er wordt zelden aangifte gedaan. Ouders weten vaak niet dat genitale verminking strafbaar is in Nederland, ook als de verboden handelingen in het buitenland zijn verricht.

Naar schatting dreigen zo'n 4200 meisjes in Nederland binnen nu en de komende twintig jaar besneden te worden. In 2012 lag dat aantal nog tussen de 600 tot 3800.