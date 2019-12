Uitgebrande bestelbus met vermoedelijk drugsafval gevonden in Weert

In de bossen bij Weert is vanochtend een uitgebrande bestelbus met vermoedelijk drugsafval gevonden.

Volgens de politie is het busje vlakbij een spoorwegovergang aangetroffen. "In het busje stonden gesmolten resten van vaten", aldus een woordvoerder. Het is nog onduidelijk welke stoffen er in de vaten zaten.

De brandweer en de politie doen onderzoek, waarbij ook word gemeten of de natuur is vervuild door het brandende afval, meldt 1Limburg.

Eerder deze week werd in Leende, vlakbij de vindplaats van vandaag, ook een uitgebrand busje met drugsafval gevonden. Daarbij is vermoedelijk een flinke hoeveelheid drugsafval in de grond terechtgekomen.