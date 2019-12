Arrestanten klimaatprotest Schiphol Plaza vrijgelaten

Alle klimaatactivisten die gisteren zijn opgepakt op Schiphol zijn weer vrij. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee zijn de laatste demonstranten gisteravond naar huis gestuurd.

In totaal hield de marechaussee 25 mensen aan. In eerste instantie werd gesproken over 26 aanhoudingen maar er bleek een dubbeltelling bij te zitten, meldt NH Nieuws. De demonstranten zijn verhoord en er is een dossier opgemaakt. Het OM beslist later of ze worden vervolgd.

Vandaag wordt er opnieuw gedemonstreerd. Dit keer staan de actievoerders niet binnen, maar op het plein voor Schiphol Plaza, schrijft AT5.

Klimaatplan

Een paar honderd mensen van Greenpeace en Extinction Rebellion hadden zich gisterochtend verzameld in Schiphol Plaza terwijl ze geen toestemming hadden om daar te demonstreren.

Tientallen activisten weigerden het winkelcentrum te verlaten. Diegenen die niet uit eigen beweging vertrokken, werden door de marechaussee afgevoerd.

Bij het afvoeren zijn sommige demonstranten weggedragen: