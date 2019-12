Klimaattop in Madrid lijkt 'minimaal akkoord' te hebben bereikt

Op de klimaattop in Madrid lijkt een minimaal akkoord te zijn bereikt. "Na een hele lange nacht van onderhandelen lijkt het erop dat belangrijke onderdelen waar twee weken over is gepraat naar volgend jaar zijn doorgeschoven", zegt NOS-redacteur Klimaat en Energie Heleen Ekker.

Een van de hoofddoelen was het opstellen van regels voor de verhandeling van emissierechten tussen landen. Die discussie is niet afgerond. "Met name de EU is bang dat dit systeem tot dubbeltellingen en misbruik leidt, als hier geen heel strenge regels over worden afgesproken", zegt Ekker. Grote landen als Brazilië, Australië en Rusland verzetten zich echter tegen aangescherpte regels voor de emissiehandel.

De afspraken daarover zijn doorgeschoven naar de klimaattop van volgend jaar in Glasgow. Die top wordt dan nog moeilijker dan al werd gevreesd.

"Volgend jaar moeten alle landen van de wereld hun klimaatplannen aanscherpen", zegt Ekker. "De uitstoot van broeikasgassen stijgt nog altijd. En volgens wetenschappers is het klimaat kwetsbaarder dan eerder werd gedacht. De hoop was dat iedereen zich daar dan volgend jaar volledig op zou kunnen concentreren. Maar nu er ook nog andere kwesties zijn doorgeschoven, maakt dat de top in Glasgow alleen nog maar ingewikkelder."