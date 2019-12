Dodental vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland naar zestien, nog twee vermisten

Het dodental van de vulkaanuitbarsting op White Island in Nieuw-Zeeland is opgelopen tot zestien. Een slachtoffer is in het ziekenhuis in Australië overleden. Het aantal doden zal vermoedelijk nog verder oplopen: meer dan 25 mensen liggen nog in het ziekenhuis in Nieuw-Zeeland en Australië. Velen hebben ernstige brandwonden.

Reddingswerkers zijn vandaag teruggekeerd naar het eiland om slachtoffers te bergen, maar hebben de laatste twee vermisten, die vermoedelijk zijn omgekomen, nog altijd niet kunnen lokaliseren. Hulpdiensten hebben een lichaam in het water zien liggen, maar waren niet in staat het te bergen vanwege het vervuilde water en het slechte zicht.

Acht reddingswerkers zochten ruim een uur op een plaats op het vulkanische eiland, waar zich volgens autoriteiten een lichaam zou bevinden. De zoekactie gaat moeizaam vanwege de gevaarlijke omstandigheden op het eiland. Er bestaat een grote kans dat de vulkaan opnieuw uitbarst.

De vulkaan op White Island kwam maandag tot uitbarsting. Aswolken gingen kilometers hoog de lucht in. Vrijdag werden zes slachtoffers gelokaliseerd en door een militair team naar Auckland gebracht voor de identificatie.