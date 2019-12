Schotse premier waarschuwt: Londen kan Schotland niet 'gevangenhouden'

Premier Sturgeon van Schotland waarschuwt de Britse premier Johnson dat hij een eventueel vertrek van Schotland uit het Verenigd Koninkrijk (VK) niet eenzijdig kan tegenhouden. "Als hij denkt dat de zaak is afgedaan met 'nee' zeggen, zal hij erachter komen dat hij er volkomen naast zit", zei Sturgeon bij de BBC.

Sturgeon is de leider van de SNP, de Schots-nationalistische partij die zich verzet tegen de brexit. Nu het vertrek uit de EU met de verkiezingsoverwinning van Johnson onvermijdelijk lijkt, wil de SNP dat de Schotten zich in een referendum over afscheiding kunnen uitspreken.

Johnson en de Conservatieve Partij hebben herhaaldelijk gezegd dat ze zo'n referendum niet zullen toestaan. Bij de verkiezingen van donderdag gingen 48 van de 59 Schotse zetels in het Britse parlement naar de SNP. Sturgeon voelt zich daardoor gesterkt om opnieuw om een referendum te vragen. Dat zou in de tweede helft van volgend jaar moeten plaatsvinden.

"Je kan Schotland niet tegen zijn zin in het VK gevangenhouden", zei ze. Ze benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk alleen kan voortbestaan als alle zogeheten constituerende landen (naast Schotland zijn dat Engeland , Wales en Noord-Ierland) daarmee instemmen.

Schotland moet over zijn eigen toekomst kunnen beslissen, zei Sturgeon vrijdag: