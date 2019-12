Architecten en vastgoedbazen opgepakt in Albanië na verwoestende aardbeving

Het Openbaar Ministerie in Albanië houdt zeventien mensen verantwoordelijk voor de 51 doden die zijn gevallen bij de aardbeving die het land vorige maand trof. Het gaat om bouwers, architecten en vastgoedeigenaren. Volgens de aanklager blijkt uit onderzoek dat ze hebben verzaakt toezicht te houden op de regels, normen en standaarden voor veilige gebouwen.

Negen mensen zijn inmiddels opgepakt. Twee van hen zijn eigenaar van illegaal gebouwde hotels en worden verdacht van moord. Een van die panden is volgens justitie gesjoemeld met de legalisering.

Ook een leidinggevende van een politiehotel, waar een hoge politiefunctionaris onder het puin werd bedolven, is gearresteerd. Volgens de politie zijn sommige aanklaagden op de vlucht geslagen.

Donorconferentie

De aardbeving met een kracht van 6,4 leidde vorige maand tot 51 doden, 2000 gewonden en veel schade. Het was een van de zwaarste aardbevingen in tientallen jaren in het land. Zo'n 14.000 mensen raakten door de aardbeving dakloos.

De Europese Commissie meldde gisteren dat de EU-lidstaten akkoord zijn met een donorconferentie voor Albanië, die volgende maand gehouden moet worden.

Albanië heeft om internationale hulp gevraagd voor de wederopbouw na de aardbeving. De regering in Tirana heeft zo'n 120 miljoen euro voor de herstelwerkzaamheden opzijgezet.

De schade na de aardbeving was enorm: