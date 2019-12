China schort nieuwe importheffingen op Amerikaanse goederen op

Nieuwe Chinese importheffingen op goederen uit de Verenigde Staten zijn opgeschort, in navolging van de handreiking die beide landen vrijdag deden in het handelsconflict. Op websites van verschillende Chinese overheidsinstanties wordt daar melding van gemaakt.

De importheffingen van vijf en tien procent op onder meer maïs, tarwe, Amerikaanse auto's en auto-onderdelen zouden vandaag ingaan. Verschillende andere importheffingen verdwijnen vooralsnog niet, meldt de Chinese overheid.

"China hoopt dat beide partijen, op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect, elkaars belangrijkste zorgen aanpakken en streven naar een stabiele ontwikkeling van de Chinees-Amerikaanse economische en handelsrelatie", meldt het staatspersbureau Xinhua.

Het conflict tussen de twee wereldmachten heeft niet alleen een nadelig effect op de twee direct betrokken economieën maar remt de economische verwachtingen wereldwijd.

China en VS gaan meer van elkaar kopen

Vrijdag werd bekend dat China en de Verenigde Staten na twee jaar ruziën met elkaar afspraken hebben gemaakt over een afkoeling van de handelsoorlog. Het is een akkoord over 'de eerste fase', wat uiteindelijk zou moeten leiden tot een definitief handelsakkoord.

De afspraak is dat Trump een nieuwe ronde van importheffingen afblaast, en dat een aantal eerder ingevoerde heffingen wordt verlaagd. In ruil daarvoor belooft China meer Amerikaanse goederen te kopen en ziet ook dat land voor nu af van nieuwe heffingen.

Waar gaat de handelsoorlog over? We leggen het hieronder uit: