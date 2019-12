Wekdienst 15/12: (Geen) Klimaatakkoord in Madrid en WK-finale handbalvrouwen

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Worden de Nederlandse handbalvrouwen wereldkampioen? In Japan spelen ze om 12.30 uur de finale tegen Spanje. Het is te volgen in ons liveblog en in een uitzending van Langs de Lijn op NPO 1, die al om 12.00 uur begint.

De nieuwe dienstregeling van de NS gaat in. Heel groot zijn de veranderingen niet. In Friesland gaan snellere sprinters rijden. Tussen Amersfoort en Utrecht gaan meer intercity's rijden.

In Duindorp wordt op een symbolische manier stilgestaan bij het einde van de vreugdevuren op het strand. Een crematie van de vreugdevuren noemen de organisatoren het zelf.

In de eredivisie is om 16.45 uur de topper AZ-Ajax. De Alkmaarders spelen voor het eerst weer in hun eigen stadion, nadat in augustus het dak deels instortte.

Wat heb je gemist?

Vertrouwelijke informatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over een aantal Turkse asielzoekers is mogelijk in handen gevallen van de Turkse autoriteiten, meldt de IND. De dienst heeft de asielzoekers een verblijfsvergunning gegeven, omdat ze mogelijk aanhangers zijn van Fethullah Gülen. Die wordt door Turkije verantwoordelijk gehouden voor de mislukte coup in 2016. Zijn aanhangers worden in Turkije vervolgd en maken in de EU kans op asiel.

Ander nieuws uit de nacht

Labour-leider Jeremy Corbyn heeft in een open brief in de Sunday Mirror zijn excuses aangeboden voor de nederlaag van zijn partij bij de Britse verkiezingen. Hij had al aangekondigd te stoppen als partijleider.

In Madrid is op de klimaattop tot diep in de nacht vergaderd, maar de delegaties hebben nog altijd geen overeenstemming bereikt over de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs. De gesprekken gaan vandaag verder.

In Libanon hebben de autoriteiten traangas en rubberen kogels gebruikt tegen demonstranten in hoofdstad Beiroet. Een deel van bevolking demonstreert sinds oktober tegen de politieke elite en eist het aftreden van premier Hariri.

En dan nog even dit

De dartsloopbaan van Raymond van Barneveld is voorbij. Barney verloor in de eerste ronde van het WK met 3-1 van de Amerikaan Darin Young, de nummer 84 van de wereld. De man die de sport in Nederland op de kaart zette, had na afloop in een interview met de NOS geen goed woord over voor zijn prestaties.