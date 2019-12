Akkoord klimaattop Madrid laat nog op zich wachten

De slotfase van de klimaattop in Madrid verloopt nog altijd moeizaam. Het is de deelnemende landen nog niet gelukt om laatste afspraken te maken over de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs.

Er zijn twee grote twistpunten: de wereldwijde handel in uitstootrechten en de snelheid waarmee de uitstoot naar beneden moet. Voor het Klimaatakkoord hebben de landen destijds toezeggingen gedaan, maar veel deelnemers van de top in Madrid vinden dat die niet ver genoeg gaan. De landen willen daarom dat de klimaatplannen worden aangescherpt.

"Er is inmiddels veel meer onderzoek beschikbaar dat aantoont dat het klimaat kwetsbaarder is dan eerder werd gedacht", zegt klimaatredacteur Heleen Ekker vanuit Madrid. "De zorgen zijn toegenomen en veel landen willen dat iedereen nu belooft snel met strengere plannen te komen. Maar zelfs het doen van zo'n belofte stuit al op weerstand."

Voor 20.00 uur is er een slotvergadering aangekondigd. Of er dan ook een slotverklaring op tafel ligt, is niet duidelijk. Overigens is het aanvangstijdstip van de slotvergadering al een aantal keer uitgesteld, dus het zou nachtwerk kunnen worden, zegt Ekker.