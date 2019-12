In Apeldoorn is een vrouw van 87 zwaargewond geraakt bij een steekincident. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis.

De 61-jarige dader is opgepakt. Volgens de politie is zij een bekende van het slachtoffer. Getuigen melden aan de regionale krant De Stentor dat het gaat om de dochter van de bejaarde vrouw, maar de politie wil dat niet bevestigen.

De toedracht van het incident is nog onduidelijk.