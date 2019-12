Twee gewonden bij nieuwe vechtpartij in café in Laren (N-H)

In een café in het centrum van Laren, in Noord-Holland, is gisteravond laat weer een vechtpartij geweest. Zeker twee mensen raakten gewond en net als vorige week greep de politie met meerdere agenten in.

Ooggetuigen melden dat zeker twee mannen met bebloede gezichten door de politie zijn weggevoerd. Waarom er werd gevochten is niet bekend. Of er nu mensen zijn opgepakt, is ook niet duidelijk.

De vechtpartij was in hetzelfde café als vorige week. Volgens de eigenaar heeft de horeca in het centrum van Laren veel overlast van dronken bezoekers van de ijsbaan die nu in het dorp staat. Vorige week kwamen agenten naar het café, omdat er op het terras een vechtpartij was uitgebroken. Toen de agenten zich daarmee bemoeiden, gingen zo'n tien mensen met hen op de vuist.

Een politieagent raakte daarbij gewond. Vervolgens werd een van de vechtersbazen door de politie neergeschoten, hij en twee anderen werden gearresteerd.

Verdacht van poging tot doodslag

Volgens de krant De Gooi- en Eemlander zit nog één arrestant vast, een 19-jarige man uit Marknesse. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag op een agent en mishandeling. Hij zou ook gewelddadig zijn geweest tegen het barpersoneel.

De twee andere verdachten zijn een man van 47 en een jongen van 15. Zij zijn weer op vrije voeten. Ook zij komen uit Marknesse en zouden kwaad zijn geworden toen de barman weigerde om hen alcohol te schenken.

De politie meldt dat de agent die zondag gewond raakte, hoofdletsel heeft en thuis herstelt.