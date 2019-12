Negen mensen naar ziekenhuis bij brand Zoetermeer

Negen bewoners van een flatgebouw in Zoetermeer waar vanochtend vroeg brand uitbrak, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hadden rook ingeademd, net als nog zes mensen die bij de flat zelf zijn behandeld door ambulancepersoneel.

Vooral vanwege de grote rookontwikkeling moesten de bewoners van 32 woningen op vier verdiepingen hun huis uit.

De brand ontstond rond 04.30 uur in een woning op de vierde verdieping van het gebouw. "Waarschijnlijk is keukenapparatuur in brand gevlogen", aldus een woordvoerder van de brandweer bij Omroep West. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk.

Rond zeven uur vanochtend konden de geëvacueerde bewoners weer naar huis. De woning waar de brand was ontstaan, is door de brandweer onbewoonbaar verklaard.

Burgemeester Aptroot van Zoetermeer prees de inzet van de hulpdiensten op Twitter.