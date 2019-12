Honderden Greenpeace-activisten bezetten Schiphol Plaza

Honderden activisten van Greenpeace zijn vanochtend begonnen met een bezettingsactie op Schiphol Plaza, het winkelcentrum van de luchthaven. Met de 24 uursactie willen de bezetters de luchthaven dwingen een klimaatplan op te stellen.

De actie verloopt vooralsnog vreedzaam, meldt NH Nieuws. De marechaussee heeft de demonstranten gevraagd om hun actie vanaf 12.00 uur buiten voort te zetten.

Greenpeace maakt zich al langer boos over het feit dat de luchthaven in de discussie rond klimaatverandering naar hun mening buiten schot blijft. "We zitten midden in een klimaatcrisis, maar grote vervuiler Schiphol krijgt ruim baan om door te groeien en nóg meer te vervuilen", aldus de website van de milieuorganisatie.

De actievoerders op Schiphol vinden dat er vooral op de korte afstand minder gevlogen moet worden, zeker als de trein een goed alternatief biedt. Ook eisen ze dat de plannen voor vliegveld Lelystad in de koelkast moeten.

Een derde eis is dat er een "realistische prijs" wordt gevraagd voor een vliegticket. Op dit moment wordt er geen btw geheven op kerosine, de brandstof van vliegtuigen.