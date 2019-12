Campinghouders boos over 'buitensporige' stijging TT-taks

De verhoging van de toeristenbelasting tijdens de TT in Assen valt niet goed bij campinghouders. De taks gaat met 122 procent omhoog, van 1,35 naar 3 euro per nacht.

"Deze stijging is gewoon buitensporig", zegt Erik Bruins van TT-camping De Haar bij RTV Drenthe. "Alles wordt steeds duurder. En dat gaat allemaal over de rug van de TT-ganger. De vraag is hoelang de mensen nog blijven komen."

'Dikke melkkoe'

Het was geen geheim dat de financieel noodlijdende gemeente Assen de toeristenbelasting tijdens het motorsportevenement wilde verhogen. Maar deze stijging overvalt de campinghouders. "Er werd gesproken over een stijging van 1 euro. Maar nu komt er dus 1,65 euro bij", zegt een campinghouder die anoniem wil blijven. "We zijn een dikke melkkoe voor de gemeente."

De gemeente begrijpt de teleurstelling van de campingeigenaren, maar noemt de prijsverhoging onontkoombaar. De TT-taks moet Assen zo'n 250.000 euro opleveren.

Extra kosten

Assen is de eerste gemeente in Nederland die de toeristenbelasting tijdelijk verhoogt. Wethouder Pauwels: "Het is juridisch houdbaar als je als gemeente kunt aantonen dat je extra kosten maakt. Dat doen we met de TT zeker. We investeren fors in veiligheid, crowdmanagement en schoonmaak van de stad. Dan is het gerechtvaardigd."

De exploitanten van de TT-campings zijn ook verontwaardigd omdat tegelijk met de verhoging van de toeristenbelasting een registratieplicht wordt ingevoerd. Bruins van camping De Haar in het Dagblad van het Noorden: "Motorrijders komen vaak in grote groepen gelijktijdig binnen. Die mensen moeten wij dan een voor een registreren. Hebben ze bij de gemeente er wel over nagedacht wat dit betekent voor de doorstroming?''

Gemiddeld trekt de TT in Assen zo'n 175.000 bezoekers.