Opnieuw 'cruciale' test op lanceerbasis in Noord-Korea

Noord-Korea zegt dat het gisteren opnieuw een "cruciale" test heeft uitgevoerd op het lanceercentrum Sohae, in het westen van het land. De "succesvolle" test voor het nucleaire programma is volgens het staatspersbureau KCNA bedoeld om tegenstanders af te schrikken.

Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Mogelijk gaat het om een proef met de motor van een nucleaire langeafstandraket van het type Pukguksong-3.

Tweede test

Het is de tweede test op raketbasis Sohae in een week tijd. Na de vorige test zei de Amerikaanse president Trump dat de Noord-Koreaanse leider Kim "te slim is en te veel te verliezen heeft" om de afspraken over denuclearisatie te breken.

Eerder had Kim dreigende taal geuit aan het adres van de VS. Hij gaf Trump tot het einde van het jaar om tot een "acceptabel akkoord" te komen en zei dat het aan de VS is om te kiezen welk "kerstcadeau" het krijgt.

Noord-Korea begon vorig jaar zomer met de ontmanteling van basis Sohae, na een top met de VS. Maar de gesprekken over denuclearisatie zitten al enige tijd in een impasse. Sinds een mislukt diplomatiek overleg in oktober voert Kim geregeld rakettesten uit of andere testen ten behoeve van zijn nucleaire programma, zoals die van gisteren.