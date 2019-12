Politie trekt Amber Alert in: 1-jarig jongetje in goede gezondheid gevonden

De politie heeft het Amber Alert dat gisteren werd uitgestuurd voor een 1 jaar oud jongetje ingetrokken. Het kind van 14 maanden en zijn 26-jarige moeder waren gisterochtend voor het laatst gezien en er waren zorgen over het welzijn van de twee. Beiden zijn volgens de politie in goede gezondheid gevonden, na een tip.

De moeder was "met onbekende bestemming" vertrokken, meldde de politie gisteren. Ze waren voor het laatst gezien in Utrecht, bleek uit camerabeelden. De politie besloot verder geen informatie te delen uit privacyoverwegingen.

Later vanochtend zal de politie meer bekendmaken over de omstandigheden waaronder de twee zijn gevonden. "We willen iedereen bedanken voor het mee zoeken", zegt de politie. "In verband met de privacy willen we iedereen vragen de berichten nu te verwijderen."