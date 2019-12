SCP-directeur Kim Putters 'invloedrijkste Nederlander'

Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kim Putters is dit jaar de invloedrijkste Nederlander volgens de Volkskrant Top 200. Dat is een jaarlijks onderzoeksproject waarbij de krant de posities en netwerken van de bestuurlijke elite in kaart brengt.

Putters (46) is sinds 2013 directeur van het SCP, een adviesorgaan van het kabinet. Daarvoor was hij onder meer PvdA-senator. Putters is tevens bestuurder bij het Oranjefonds, kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en actief bij museum Catherijneconvent in Utrecht en bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Vorig jaar was DSM-topman Feike Sijbesma de invloedrijkste Nederlander volgens de Volkskrant. Hij staat dit jaar op de tweede plaats. Sijbesma maakte onlangs bekend te stoppen als bestuursvoorzitter van de multinational.

Voor het eerst vrouw in top-3

Op de derde plaats staat Herna Verhagen, bestuursvoorzitter van PostNL en sinds dit jaar commissaris bij ING. Voor het eerst staat een vrouw in de top-3 van de Volkskrant. De lijst telt 65 vrouwen, vijf meer dan vorig jaar, en elf mensen met een niet-westerse achtergrond. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar.

Waarnemend burgemeester van Den Haag Johan Remkes staat op de vierde plaats. Zijn commissie presenteerde onlangs een advies over de stikstofproblematiek. Op plek vijf staat Jeroen Dijsselbloem, sinds dit jaar voorzitter van de gezaghebbende Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ook werd hij voorzitter van Natuurmonumenten en van de raad van toezicht van de Universiteit Wageningen.