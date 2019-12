'Met deze handreiking is nog niets opgelost in de handelsoorlog'

De voor zondag geplande heffingen zouden gelden voor consumentengoederen, zoals iPhones en kleding. Daardoor zouden Amerikaanse consumenten er dus meer voor moeten betalen. De timing van het besluit is daarom wel logisch, legt de correspondent uit.

"Het komt Trump goed uit. Want het is lastig te verkopen als consumentengoederen anderhalve week voor Kerstmis duurder worden."

'Stap in de goede richting'

Het belangrijkste nieuws voor de rest van de wereld is vooral dat twee economische supermachten nader tot elkaar zijn gekomen. "Dit is de eerste keer in de handelsoorlog dat er echt een grote stap in de goede richting wordt gemaakt", zegt ING-econoom Marieke Blom. "Het is goed voor het vertrouwen van consumenten en bedrijven. En dat betekent dat ze meer gaan besteden of investeren, wat de economische groei stut."

Minister Kaag zei eerder vandaag al dat het een belangrijke stap is, maar dat het gevaarlijk is om te vroeg te juichen. Ook Blom benadrukt dat er nog volop zal moeten worden onderhandeld tussen China en de VS. "Over de tweede fase van het akkoord weten we nog niets en Trump is zo onvoorspelbaar als het weer."