Beschadigde zonnebril John Lennon geveild voor 165.000 euro

Een van de iconische zonnebrillen van Beatles-legende John Lennon is op een veiling in Londen verkocht voor 165.000 euro. Dat is een veelvoud dan de geschatte waarde van bijna 10.000 euro die experts van veilinghuis Sotheby's op de ronde bril met groen getinte glazen hadden geplakt.

De bril was decennia in bezit van Alan Herring, de persoonlijke chauffeur van Beatles-leden Ringo Starr en George Harrison. Toen hij Lennon in de zomer van 1968 met Starr en Harrison ergens had afgezet, zag hij dat Lennon zijn zonnebril had laten liggen op de achterbank.

Beschadigd

Het viel Herring op dat de bril beschadigd was aan een poot en glas. Hij vroeg aan Lennon of hij de bril moest laten maken, maar Lennon vond dat niet nodig. Hij had de bril alleen voor de sier, zei hij. Herring heeft de bril daarna gehouden en liet hem ook niet meer repareren.

Lennon werd in december 1980 voor zijn appartement in Manhattan doodgeschoten door een doorgedraaide fan. Spullen van hem zijn veel geld waard. In 2010 kocht een museum een Lennon-jas voor 150.000 euro en de Gibson-gitaar waarop hij onder meer de Beatles-hits Love Me Do en She Loves You speelde, wisselde in 2015 voor ruim 2 miljoen euro van eigenaar.