Godfather- en Moonstruck-acteur Danny Aiello overleden

De Italiaans-Amerikaanse acteur Danny Aiello is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend van rollen in The Godfather II, Moonstruck en Do The Right Thing.

De in New York geboren Aiello werkte jarenlang als buschauffeur en als uitsmijter in een nachtclub voor hij op zijn veertigste zijn eerste filmrol wist te krijgen. In 1973 maakte hij zijn filmdebuut met een kleine rol in Bang the Drum Slowly, een honkbaldrama met Robert De Niro.

"Ik had geen idee wat ik aan het doen was", zei Aiello daar zelf over. "Ik werd een instinctieve acteur genoemd. Dat beschouwde ik als een belediging, alleen omdat nooit gestudeerd had. Nu vind ik het geweldig."

'Michael Corleone says hello'

Een jaar later brak hij door met een rol in The Godfather II. Zijn imposante voorkomen en zijn kenmerkende, raspende stemgeluid waren perfect voor deze rol.

In deze filmklassieker sprak hij de fameuze zin "Michael Corleone says hello" uit: