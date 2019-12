Veld vol gesmokkelde drank, drugs en medicijnen platgewalst in Pakistan

Volgens een functionaris heeft de douane dit jaar omgerekend voor zo'n 250 miljoen dollar aan spullen in beslag genomen. In het persbericht staat dat het om zeer uiteenlopende producten gaat.

Zo zijn er tientallen containers vol medicijnen, pesticiden, cosmetica, zaden en dadels. Ook is er 4,7 ton Chinees zout en 240 ton betelnoot geconfisqueerd. Betelnoot is in delen van Azië een populair roesopwekkend middel.