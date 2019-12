Man vast voor aanranding studente in Leiden

De politie heeft een 21-jarige man opgepakt op verdenking van een aanranding in Leiden. Hij zou vorige week woensdag een 24-jarige vrouw onzedelijk hebben betast in de binnenstad.

Studenten in de stad maken zich al enige tijd zorgen nadat er de afgelopen maand meerdere vrouwen zijn aangerand en in één geval verkracht. De arrestatie van vandaag is voor het meest recente geval. De vrouw werd in het centrum van de stad plotseling vastgepakt door een onbekende man, die na de aanranding vluchtte.

De politie heeft volgens Omroep West met meerdere mensen gesproken die de 21-jarige man hebben zien vluchten. Ook was de man op camerabeelden te zien. De politie onderzoekt nu of de verdachte ook verantwoordelijk is voor de eerdere aanrandingen en de verkrachting.

Na alle incidenten beloofde burgemeester Lenferink dat er meer agenten op straat zouden surveilleren. Studentenverenigingen riepen leden op om 's avonds niet alleen naar huis te gaan.