Koning Albert verliest hoger beroep in zaak 'buitenechtelijke dochter'

De Belgische koning Albert heeft het beroep verloren in de zaak over zijn veronderstelde buitenechtelijke dochter Delphine Boël. Het Hof van Cassatie, het hoogste rechtsorgaan van België, heeft dat vandaag bepaald. Voor Boël is dit een juridische overwinning: in Brussel zal binnenkort worden besloten of de uitslag van de dna-test bekend wordt gemaakt.

Het Belgisch hof besloot vorig jaar november dat de koning dna moest afstaan. Dat weigerde hij, waarna hij naar het Hof van Cassatie stapte. Daar is de zaak niet inhoudelijk behandeld, maar is er alleen gecontroleerd of de procedures zijn gevolgd en of de wet correct is toegepast.

De 50-jarige Delphine beweert al jaren dat Albert haar biologische vader is en ze wil door hem worden erkend. Boël's moeder is barones Sybille de Selys Longchamps, die in de jaren 60 een affaire met Albert zou hebben gehad. Eerder werd al vastgesteld dat Jacques Boël, waar de barones ten tijde van Delphines geboorte mee getrouwd was, niet haar biologische vader is.

Als de rechter ooit vaststelt dat Albert haar vader is, heeft Delphine recht op een achtste van de erfenis. Naar eigen zeggen is het haar altijd gegaan om de erkenning, niet om het geld.

Albert is in 2013 afgetreden als koning, waarna zijn zoon Filip het overnam. In België blijft de titel van koning ook daarna behouden.

Envelop met dna

Afgelopen mei heeft Albert, ondanks zijn bezwaren, wangslijm afgestaan voor een dna-test. Volgens de Belgische krant De Standaard ligt ergens in België een envelop met de uitslag, die op bevel van de rechter gesloten moet blijven.

Indien de 85-jarige koning Albert in de tussentijd overlijdt, dan blijft de uitslag voor altijd geheim.