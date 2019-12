Uitgebrande bestelbus was vluchtauto van moordenaars Amstelveen

De politie gaat ervan uit dat de uitgebrande bestelbus die gisteren in Duivendrecht werd gevonden, de vluchtauto was die werd gebruikt na de moord in Amstelveen, eerder die middag.

De schietpartij, op een parkeerplaats bij een sportschool. kostte het leven aan een 39-jarige man. Een 4-jarig kind dat op de achterbank van de auto zat, bleef ongedeerd.

De daders hebben op hun vlucht gebruikgemaakt van een oud-model Volkswagen Transporter. De bestelbus had geblindeerde achterruiten en valse kentekenplaten. Ongeveer twintig minuten na de schietpartij werd het voertuig brandend aangetroffen in Duivendrecht.

De politie wil graag getuigen spreken die de bestelbus hebben zien rijden voor en na het schietincident en toen de bus in brand werd gestoken.