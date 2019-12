Boeren op weg naar Eindhoven Airport voor protest

Boeren van protestbeweging Farmers Defence Force zijn op weg naar Eindhoven Airport. Sommige demonstranten zeggen dat ze het vliegveld willen bezetten.

De boeren rijden in colonne over de A2 met zo'n 40 kilometer per uur. Op een livestream van Omroep Brabant was te zien hoe zij rechts via de vluchtstrook worden ingehaald door de mobiele eenheid, die hen mogelijk wil opvangen op het vliegveld.

Volgens NOS-verslaggever Theo Verbruggen zijn zeker tientallen boeren onderweg. Ze komen uit Den Bosch, waar honderden boeren protesteren bij het provinciehuis. Het verkeer op de A2 tussen de twee steden staat vast

Soms wordt er flink getoeterd: