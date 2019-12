Microsoft kondigt volgende generatie Xbox aan met opmerkelijk uiterlijk

De nieuwe spelcomputer van Microsoft gaat de Xbox Series X heten. Dat heeft Microsoft vannacht bekendgemaakt. De opvolger van de huidige Xbox One verschijnt eind volgend jaar .

Microsoft heeft voor het eerst laten zien hoe de nieuwe spelcomputer eruit gaat zien. Hij wordt een stuk groter dan eerdere versies. Ook de vorm is anders. Eerdere versies van de Xbox waren plat. Dit keer gaat het om een toren die zowel staand als liggend gebruikt kan worden. Dat is meteen het opmerkelijkst aan het nieuwe apparaat. Verder voldoet hij aan de verwachtingen: de Xbox Series X is sneller en krachtiger dan zijn voorgangers.

De specificaties gaan, zoals bij iedere volgende generatie van een spelcomputer, flink vooruit. De Xbox Series X ondersteunt games tot 120 beeldjes per seconde en maximaal een 8K-resolutie. Ook heeft de Xbox een nieuwe SSD-harddisk waardoor games een stuk sneller geladen worden. Volgens Xbox-baas Phil Spencer heeft de console vier keer de verwerkingskracht van de huidige spelcomputer van het bedrijf. De prijs is nog onbekend.

Een ander voordeel van de nieuwe console is dat hij backwards compatible is. Dat betekent dat oudere spellen ook op de nieuwe spelcomputer te spelen zijn.