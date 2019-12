Boerderijbrand bij Boxtel leidt tot hinder op A2

In Boxtel staat een boerderij in brand, die ook gebruikt wordt als evenementenlocatie. De vlammen slaan metershoog uit het dak. De rook trekt over de naastgelegen A2. Er zijn geen gewonden. Hoe het is met de koeien op de boerderij is niet bekend.

Het vuur ontstond in een stal waarin evenementen worden gehouden. Er zijn knallen gehoord, mogelijk van gasflessen. "Er komt enorm veel rook vrij", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant. "

Het verkeer op de A2 heeft last van de rook. Rijkswaterstaat heeft de weg niet afgesloten, maar maximumsnelheid verlaagd naar 70 kilometer per uur.

Op de boerderij worden 65 melkkoeien en 60 jonge koeien gehouden. Ook is het een locatie voor trouwpartijen en andere evenementen.