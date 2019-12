Tientallen gewonden bij explosie oosten van Duitsland

Bij een explosie in een appartementengebouw in de Oost-Duitse stad Blankenburg zijn zeker 25 mensen zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er ook doden gevallen, melden Duitse media.

De explosie vond plaats even voor 09.00 uur. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. De politie heeft de omgeving afgezet en is druk met het evacueren van mensen die nog in het vijf verdiepingen hoge complex aanwezig zijn.