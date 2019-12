Minister Slob wil opheldering over kosten NTR College Tour

Minister Slob van Media wil opheldering van de omroepen BNNVARA en NTR over de kosten van het programma College Tour. Die zijn met 42,7 procent toegenomen sinds Matthijs van Nieuwkerk het programma presenteert, bleek deze week uit een rapport van de Algemene Rekenkamer.

Dat is anders dan het ministerie eerder was voorgesteld, bevestigt een woordvoerder berichtgeving van De Telegraaf. Dit voorjaar stelde VVD-Kamerlid Aartsen vragen over de kwestie. Daarop antwoordde Slob dat de kostenstijging gering was. "En nu blijkt het om een forse stijging te gaan. Daarom willen wij opheldering van de omroepen", aldus de woordvoerder van het ministerie.

Na het vertrek van presentator Twan Huys wilde de publieke omroep met Van Nieuwkerk opnieuw een bekende presentator op het programma zetten. Die wilde dat wel, maar stelde als voorwaarde dat productiebedrijf Medialane het programma zou maken. Omdat hij door het bedrijf niet als presentator wordt betaald maar als formatontwikkelaar, valt het bijbehorende honorarium niet onder de beloningsnormen voor presentatoren en kan hij dus meer verdienen dan een ministerssalaris.

Volgens mediadirecteur Willemijn Francissen van de NTR valt de omroepen niets te verwijten over de informatievoorziening aan de minister. Hun is gevraagd of de productiekosten zijn gestegen, maar die bleven juist binnen de perken. Andere kosten explodeerden wel, maar daar werd niet naar gevraagd, zegt de NTR tegen De Telegraaf.