Boeren voeren opnieuw actie, nu in Amsterdam en Den Bosch

"We vinden het belangrijk dat er een goede dialoog is over voedsel en de productie daarvan, zodat er meer wederzijds begrip ontstaat", zegt Bart Kemp van Agractie. Volgens Kemp wordt er dit keer in Amsterdam actie gevoerd, omdat er daar "nog veel onkunde over de agrarische sector bestaat."

Den Bosch

In Den Bosch wordt rekening gehouden met 400 tot 500 protesterende boeren, met of zonder trekker. Vandaag stemmen de Provinciale Staten daar over een pakket stikstofmaatregelen. Brabantse boeren zijn boos omdat de aangekondigde regels in Noord-Brabant volgens hen veel strenger zijn dan in andere provincies.