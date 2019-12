Wekdienst 13/12: absolute meerderheid voor Johnson en uitspraak Bekir E.

Ander nieuws uit de nacht:

De Europese Unie moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat hebben de EU-regeringsleiders afgesproken in Brussel. Alleen Polen doet voorlopig niet mee, omdat het land voor elektriciteit sterk afhankelijk is van kolencentrales.

De wegenbelasting levert het Rijk en provincies volgend jaar bijna 150 miljoen euro meer op dan dit jaar, berekende het CBS. De extra miljoenen komen binnen doordat er meer auto's de weg opgaan, de tarieven voor de wegenbelasting stijgen en door de invoering van de fijnstoftoeslag voor dieselauto's.

Nieuw-Zeelandse militairen hebben zes lichamen geborgen van slachtoffers van de vulkaanuitbarsting van maandag. Het dodental van de uitbarsting op White Island staat daarmee op veertien. Nog twee mensen worden vermist, en de autoriteiten gaan ervan uit dat ook zij niet meer in leven zijn.

En dan nog even dit:

Een van Amerika's duurste huizen is verkocht voor 150 miljoen. Het huis in Los Angeles, in de wijk Bel Air, werd gekocht door Lachlan Murdoch, de zoon van media-magnaat Rupert Murdoch. Hij heeft vermoedelijk flink onderhandeld: Chartwell heeft te koop gestaan voor 245 miljoen dollar en later 195 miljoen dollar.

Murdoch is nu de eigenaar van een chateau uit 1930, opgetrokken uit kalksteen en gebouwd in de Franse neoklassieke stijl. Zijn kasteel is 2300 vierkante meter, heeft 18 slaapkamers, 24 badkamers, een zwembad, een tennisbaan en panoramisch uitzicht over de Stille Oceaan.

Neem een kijkje in het huis: