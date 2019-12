Satellietbeelden helpen Friese boeren om muizen gericht te bestrijden

Een proef met satellietbeelden moet ervoor zorgen dat boeren in het zuidwesten van Friesland schade door muizen kunnen voorkomen. Deze maand gaat de proef van start.

Friesland kampt al lang met een muizenplaag. Om de muizen te bestrijden zetten boeren hun grasland onder water. Om de kosten zo laag mogelijk te houden moet het blank zetten van land op het juiste moment en op de juiste plaats gebeuren.

Met de proef kunnen boeren op bewerkte satellietbeelden de schade op het land goed zien. Daarbij gebruiken ze een app waarmee het land van bovenaf te zien is, zodat stukken grond gerichter onder water gezet kunnen worden.

Jaloers op Friesland

De app is gemaakt in opdracht van boerenorganisatie LTO, Wetterskip Fryslân en de provincie Friesland. De methode is al eerder in Frankrijk gebruikt, maar is nu aangepast en aangevuld.

Ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga heeft de app ontwikkeld. Volgens directeur Eddy Wymenga heeft niet alleen Friesland te maken met een muizenplaag. Ook in andere Europese landen zijn muizenplagen. "Het is goed om te zien dat dat ook in andere landen zo is. En daarna komt de vraag hoe daarmee om te gaan", vertelt hij. "Andere landen zijn eigenlijk jaloers op Friesland, want hier is veel water."

De beelden worden om de twee weken ververst. Ze zijn straks op een speciale website te zien. Boeren die gebruik maken van de app worden ook opgeleid om ervaringen en waarnemingen te delen. Zij zien door al deze informatie de muizenplaag dan beter aankomen en kunnen heel precies de muizen bestrijden.

Een muizenplaag ontstaat als er sprake is van een zachte winter, die wordt gevolgd door een warm en droog voorjaar. In 2014 werd iedereen compleet door een veldmuizenplaag verrast. De knaagdieren beschadigden toen 26.000 hectare aan grasland en de plaag hield tot de winter aan.