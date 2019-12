Een van Amerika's duurste huizen verkocht voor 150 miljoen

Een huis in Los Angeles, in de wijk Bel Air, is verkocht voor zo'n 150 miljoen dollar (134 miljoen euro). Het gaat volgens Amerikaanse media om de hoogste verkoopprijs die in Californië ooit voor een huis is betaald.

De koper is Lachlan Murdoch, de zoon van media-magnaat Rupert Murdoch. Hij is nu de eigenaar van een chateau uit 1930, opgetrokken uit kalksteen en gebouwd in de Franse neoklassieke stijl.

Het huis beslaat 2300 vierkante meter, heeft 18 slaapkamers, 24 badkamers, een zwembad, een tennisbaan en panoramisch uitzicht over de Stille Oceaan. Er zijn parkeerplekken voor 40 auto's en een kelder met plaats voor 12.000 wijnflessen. Rondom het huis ligt een landgoed van zo'n 42.000 vierkante meter.

Het huis heeft de bijnaam "Chartwell" en wordt door de makelaar omschreven als "de ultieme trofee en een legende die door generaties wordt gekoesterd". Het huis geniet enige bekendheid omdat het fungeerde in de populaire sitcom The Beverly Hillbillies. Ook woonde oud-president Ronald Reagan ooit in een bijgebouw op het landgoed.

Neem hier een kijkje in het huis: