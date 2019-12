Bergingsactie slachtoffers vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland begonnen

Voorafgaand aan de operatie is op zee een plechtigheid gehouden waarbij om Gods zegen werd gevraagd. "Er kan veel misgaan met ons plan, omdat we niet alle omstandigheden in de hand hebben", zei een politiecommissaris.

Hulpdiensten hebben van grote afstand zes lichamen zien liggen. De autoriteiten zijn door familie van de slachtoffers en het publiek onder druk gezet om de lichamen zo snel mogelijk te bergen. Voor het opsporen van de andere twee vermiste toeristen is weinig tijd, zegt de politie.

Toeristen maakten maandag deze beelden van de uitbarsting: