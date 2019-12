Drie scheepsbouwers in de race voor bouw nieuwe onderzeeër marine

Het kabinet wil drie scheepsbouwers een ontwerp laten maken voor een nieuwe onderzeeboot voor de Koninklijke Marine. Een van de drie zal uiteindelijk de opdracht krijgen om de opvolger van de Walrusklasse daadwerkelijk te gaan bouwen.

De ministerraad zal naar verwachting morgen besluiten om op deze manier verder te gaan, of eventueel een week later. Dat hebben kringen rond het kabinet bevestigd. Met de bouw van vier nieuwe onderzeeërs is circa 3,5 miljard euro gemoeid. Het is na de aanschaf van 45 Joint Strike Fighters voor de Koninklijke Luchtmacht de grootste defensie-order ooit.

Het kabinet kiest ervoor drie werven een ontwerp te laten maken, in de hoop zo een betere boot voor een betere prijs te krijgen. De drie bedrijven zijn: het Zweeds-Nederlandse Saab-Damen, de Franse Naval Group in samenwerking met IHC uit Rotterdam en het Duitse TKMS. Naval en TKMS hebben ruime ervaring met de bouw van onderzeeërs.

Tegenvaller voor Damen

Het besluit om drie bedrijven een ontwerp voor een nieuwe onderzeeër te laten maken is een tegenvaller voor scheepsbouwer Damen uit Gorinchem. Dat bedrijf verricht al veel werk voor de marine en had gehoopt dat het kabinet de order via een enkelvoudige aanbesteding bij hen zou plaatsen.

Damen heeft zelf geen ervaring met de bouw van onderzeeboten, maar om in die lacune te voorzien, is de werf een samenwerkingsverband aangegaan met het Zweedse Saab, dat daar wel ervaring mee heeft.

Met name bij Defensie, de marine en regeringspartij VVD, is er een voorkeur voor Saab-Damen. Zij vrezen tijdverlies nu een definitieve keuze voor een werf wordt uitgesteld door de meervoudige aanbesteding. Maar onder andere minister Hoekstra van Financiën vreest tegenvallers als de order meteen naar één bedrijf gaat. Dat was ook het geval toen in de jaren 80 de huidige Walrusonderzeeërs werden gebouwd.