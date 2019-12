FBI beschouwt aanslag Jersey City als terrorisme van eigen bodem

De FBI beschouwt de aanslag van dinsdag op een joodse supermarkt in Jersey City als terrorisme van eigen bodem. "Het lijkt erop dat haat het motief was", zei een officier van justitie. "We onderzoeken of het om terrorisme van eigen bodem gaat, gevoed door antisemitisme en haat tegen rechtshandhavers."

De daders waren Amerikaanse staatsburgers, een man en een vrouw. Volgens Amerikaanse media was de man in het verleden lid van de Black Hebrew Israelites, een groepering van zwarte nationalisten die sterk antisemitisch en anti-wit zijn. De politie spreekt tegen dat de man lid was van de organisatie. Wel zou uit onderzoek zijn gebleken dat hij er belangstelling voor had.

Agent doodgeschoten

De daders schoten dinsdag op een begraafplaats eerst een politieagent dood. Ze stapten daarna in een auto en stopten 1,5 kilometer verderop bij de joodse supermarkt. Daar begonnen ze meteen te schieten. Drie klanten werden gedood. Na een vier uur durend vuurgevecht met de politie werden de daders zelf gedood, nadat een gepantserde politieauto het pand was binnengereden.

De twee hadden vijf vuurwapens bij zich. In hun auto werd een pijpbom gevonden.

Beelden van de schietpartij en reacties van getuigen en de burgemeester van Jersey City: