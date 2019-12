'Kunnen ze zeggen hoe die bazooka werkt?', vroeg verdachte in zaak-Taghi

Het is in de zaak tegen de groep rond Ridouan Taghi een minor detail: het plan om een complete winkel in Nieuwegein weg te vagen. Hoe daarover wordt gesproken, toont volgens het Openbaar Ministerie goed aan tot welk geweld de verdachten in staat zijn.

"Ik ga rijden met 2 heads (schutters, red.) en hun gaan die ding doen", zou Walid M. op 14 oktober 2015 hebben geschreven aan zijn contactpersoon, een veronderstelde vertrouweling van Ridouan Taghi. "Zaak moet van de aardbodem verdwijnen."

Die 'zaak' is volgens het OM een spyshop in Nieuwegein, een winkel die spionage-apparatuur verkoopt. Verdachten die tot de kennissenkring van Taghi worden gerekend, kochten daar hun spullen. Peilbakens bijvoorbeeld, waarmee ze doelwitten op afstand konden volgen.

Vermoord uit wraak

De maand ervoor was spyshop-medewerker Ronald Bakker doodgeschoten. De politie omschreef hem als een "keurige hardwerkende man zonder criminele contacten". Het OM denkt dat hij is vermoord uit wraak, omdat de spyshop zou hebben meegewerkt aan politieonderzoek.

De opdracht kwam volgens justitie van Taghi zelf. Volgens het OM blijkt uit ontsleutelde geheime berichten dat hij de spyshop wilde laten beschieten met een bazooka, nadat "de man was gaan slapen". Oftewel: nadat Bakker was vermoord.

De bazooka wordt daadwerkelijk aangeleverd, evenals een gestolen auto. Een "grijze rs-je Sedan". "Er zitten platen uit Apeldoorn op nu", zou de leverancier van de auto hebben geschreven.

Er is één probleem. De uitvoerders weten niet hoe ze de bazooka moeten gebruiken. "Kunnen ze ons zeggen hoe die baz werkt?" zou Walid M. hebben gevraagd.

Liever "appeltjes"

Medeverdachte Arthur M. kan volgens het OM de handleiding van de bazooka niet helemaal volgen en bovendien vindt hij het wapen te oud, verroest en daarom te eng. Hij pleit voor "appeltjes", handgranaten.

Bovendien heeft de spyshop rolluiken. "Sir ik zeg u eerlijk. Als je opeltje pikt rijd m na binne zet tent in de fik, richt je meer schade aan", zou Arthur M. hebben geschreven.

Bij een andere verdachte regelt M. een slijptol. De vuilniszakken waar het gereedschap in zit moeten wel worden weggegooid, luidt de waarschuwing. Vanwege vingerafdrukken.

Aangehouden

Of de keuze nu valt op de bazooka, de handgraten of op brandstichting is onduidelijk, maar in de nacht van 18 op 19 oktober 2015 zouden Walid M. en Arthur M. er klaar voor zijn. "We staan in de bosjes vlakbij rs wachten tot face op de overstap plek is dan gaan we."

Maar tot een aanslag komt het niet. Een uur later wordt het tweetal gearresteerd. De politie ziet hen rijden in een gestolen, grijze Audi RS4. Met kentekenplaten die zijn gestolen in Apeldoorn.

Na een achtervolging door de politie vliegen ze uit de bocht. Arthur M. belandt gewond in het ziekenhuis. Walid M. draagt een bivakmuts. In de auto liggen nog een bivakmuts en een slijptol.

Op dat moment heeft de politie geen idee wat de verdachten precies van plan zijn. Nu pas, jaren later, is volgens het OM dankzij het ontsleutelde berichtenverkeer duidelijk geworden dat ze onderweg waren naar de spyshop. Mogelijk om na medewerker Ronald Bakker, ook nog eens de winkel zelf weg te vagen.