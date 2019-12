Prinses Beatrix opent wandelpad op Saba

Prinses Beatrix is haar bezoek aan Saba begonnen met een wandeling over een recent aangelegd pad dat vandaag officieel door de oud-koningin werd geopend. Gewapend met een regenponcho en nordic-walkingstokken wandelde ze over Mary's Point Trail.

Het pad leidt naar een historische nederzetting uit de 17e eeuw, die in 1934 is ontruimd omdat de weg ernaartoe te gevaarlijk werd.De prinses landde twintig minuten later dan gepland op het vliegveld van Saba, als gevolg van het slechte weer.