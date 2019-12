Drie patiënten dood na bestorming Pakistaans ziekenhuis door advocaten

Als gevolg van een bestorming van een Pakistaans ziekenhuis door zo'n 200 advocaten zijn zeker drie patiënten overleden.

De patiënten stierven nadat artsen hen gisteren in de steek lieten en in paniek wegrenden toen boze advocaten in het ziekenhuis in Lahore met stokken apparatuur vernielden en personeel aanvielen.

Volgens een broer van een van de slachtoffers haalden de advocaten het zuurstof bij zijn zus weg: