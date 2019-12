Dode bij schietincident voor sportschool in Amstelveen

In Amstelveen is een dode gevallen bij een schietincident, meldt de politie. Dat gebeurde omstreeks 17.15 uur voor een sportschool aan de Escapade in Amstelveen.

Het Parool meldt op basis van ingewijden dat het om een liquidatie gaat.

De politie heeft een bericht gedeeld op Burgernet. Daarin staat dat de politie op zoek is naar een zilverkleurige Transporter Volkswagenbus van een oud model. De bus heeft geblindeerde achterruiten.

In het bericht wordt mensen op het hart gedrukt om de bestuurder van de bus niet zelf te benaderen, maar de politie te bellen.

Verder kreeg de politie kort na het schietincident een melding van een uitgebrande auto in Duivendrecht. Nagegaan wordt of er een verband is met de gebeurtenissen in Amstelveen.

Derde schietincident

Het is het derde schietincident van vandaag in de regio Amsterdam. Vanochtend om 05.30 uur werd er zowel in Amsterdam-Zuidoost als in Diemen geschoten. Daarbij zijn geen gewonden gevallen.

In Diemen werd een gasleiding geraakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar verband houden.