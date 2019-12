Suu Kyi annuleert bezoek Tweede Kamer

De politiek leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi komt morgen toch niet naar de Tweede Kamer. Suu Kyi heeft de afspraak geannuleerd, "vanwege een onverwachte wijziging in haar programma", staat in een persbericht van de Tweede Kamer.

De winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1991 is in Den Haag vanwege de genocide-zaak die Gambia bij het Internationaal Gerechtshof heeft aangespannen tegen Myanmar. De Kamer wilde die mogelijkheid aangrijpen voor een gesprek over de situatie in Myanmar.

Volgens Gambia heeft Myanmar zich in de westelijke provincie Rakhine schuldig gemaakt aan volkerenmoord op de islamitische Rohingya-minderheid. Suu Kyi verdedigde haar land woensdag voor het hof. Volgens haar is er geen sprake van genocide. Ze benadrukte dat het conflict is begonnen met aanvallen van moslimstrijders en dat eventuele misdaden tegen de Rohingya in Myanmar worden bestraft.

Bekijk hier de verdediging van Suu Kyi: